İrfan Can Kahveci Milan yolcusu: Anlaşma sağlanmak üzere

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. 25 yaşındaki yıldız için son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın teklifte bulunduğu iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Milan, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyanlar'ın, Başakşehir kulübüne resmi teklifini yaptığı ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Sevilla ve Galatasaray da istiyor

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanyol ekiplerinden Sevilla, İrfan Can ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de yıldız oyuncuyu transfer etmek istediklerini hatta İrfan'ın da Galatasaray'ı istediğini söylemişti.

İrfan Can Kahveci bu sezon 21 maçta 5 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray sorusu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferini istediğini söylemişti. Başarılı futbolcudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.Beyaz TV mikrofonuna konuşan İrfan Can Kahveci, "Fatih Terim seni Galatasaray'a istediğini söyledi ne demek istersin?" sorusuna, "Şimdi konuşmak doğru olmaz" yanıtını verdi. Muhabirin "Türkiye senin söyleyeceğin cevabı bekliyor?" sözleri üzerine ise İrfan Can, "Fatih hoca çok değerli bir hocamız" karşılığını verdi.Milli futbolcunun bu açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 146 maçta 18 gol atarken, 15 de asist kaydetti.Başakşehir'in İrfan Can için istediği rakam ortaya çıktıBaşakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşımGalatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında sinirlerine hakim olamadı

Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yapmak istediklerini transferleri açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dört oyuncunun ismi verdi.İrfan Can ve Edin ViscaMohamed, Onyekuru ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'yı istediklerini belirten Terim, "Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.Başakşehir'den imalı paylaşımGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mücadele sonrasında yaptığı açıklamaların ardından, Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.☕️ Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır. pic.twitter.com/F4QJAlasPT— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 9, 2021