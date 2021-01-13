İrfan Can Kahveci Milan yolcusu: Anlaşma sağlanmak üzere
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için, İtalyan ekibi Milan devreye girdi. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncu için Başakşehir ve Milan'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. 25 yaşındaki yıldız için son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın teklifte bulunduğu iddia edildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre Milan, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyanlar'ın, Başakşehir kulübüne resmi teklifini yaptığı ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu kaydedildi.
Sevilla ve Galatasaray da istiyor
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanyol ekiplerinden Sevilla, İrfan Can ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de yıldız oyuncuyu transfer etmek istediklerini hatta İrfan'ın da Galatasaray'ı istediğini söylemişti.
İrfan Can Kahveci bu sezon 21 maçta 5 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
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