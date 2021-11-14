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İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen İrfan Can Kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

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Haber Merkezi AA
İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın günü tedavi ile geçirdiği, İrfan Can Kahveci'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.

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