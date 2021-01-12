SÜPER LİG

İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli belli oldu: Transferde öncelik Galatasaray'ın

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi. Süper Lig'in son şampiyonu, Galatasaray ile yaptığı transfer toplantısında futbolcunun transferine dair önceliği sarı kırmızılı kulübe verdi.

Haber Merkezi DHA
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

Fotoğraf: DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.
İrfan Can Kahveci, Başakşehir formasıyla çıktığı 146 resmi maçta 18 gol attı 15 de asist yapma başarısı gösterdi.

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