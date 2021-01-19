İrfan Can Kahveci'nin gönlündeki takımı babası açıkladı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği İrfan Can Kahveci için babası Hacı Bektaş Kahveci'den açıklama geldi.
Beyaz TV'ye konuşan baba Kahveci, oğlunun transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;
"Galatasaray'ı istiyor"
- "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor."
"Sevilla'yı beğenmedi"
- "Biz daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla'yı beğenmedi. O da olmadı."
"İrfan Can Fenerbahçeliydi..."
- "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı."