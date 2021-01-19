Spor İrfan Can Kahvecinin gönlündeki takımı babası açıkladı
SÜPER LİG TRANSFER

İrfan Can Kahveci'nin gönlündeki takımı babası açıkladı

Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, oğlunun Başakşehir'den ayrılarak Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İrfan Can Kahveci bu sezon turuncu-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.
İrfan Can Kahveci bu sezon turuncu-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği İrfan Can Kahveci için babası Hacı Bektaş Kahveci'den açıklama geldi.

Beyaz TV'ye konuşan baba Kahveci, oğlunun transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'ı istiyor"

  • "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor."

"Sevilla'yı beğenmedi"


  • "Biz daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla'yı beğenmedi. O da olmadı."


"İrfan Can Fenerbahçeliydi..."

  • "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı."

Fatih Terim, transferini istediği futbolcuların isimlerini tek tek açıklamıştı.

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