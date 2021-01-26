İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili büyük iddia: Bu tamamen yalan bir şey

İrfan Can Kahveci'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Milli futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe tekliflerini sundu. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fransız ekibi Marsilya'nın da İrfan Can Kahveci için teklif yaptığı iddia edilmişti.

Rıdvan Dilmen'in 'İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor' sözleri dün geceye damga vurmuştu. Bugün ise futbol yorumcusu Savaş Çorlu, 'Marsilya'nın İrfan Can'ı istediği tamamen yalan' şeklinde bir çıkış yaptı.

Sosyal medyada tartışma çıkartan İrfan Can transferiyle ilgili bu sözlerine ardından milli futbolcunun ilerleyen günlerde hangi takıma gideceği merak uyandırıyor.