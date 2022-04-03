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Spor İrfan Can Kahveciye topu vermeyen top toplayıcı çocuk ödüllendirildi
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İrfan Can Kahveci'ye topu vermeyen top toplayıcı çocuk ödüllendirildi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta İrfan Can Kahveci attığı golden sonra top toplayıcı görevliden top istemiş ancak bu isteği reddedilmişti. Yaşanan bu olayın ardından Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, top toplayıcı çocuğa krampon hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveciye topu vermeyen top toplayıcı çocuk ödüllendirildi
Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu, İrfan Can Kahveci'ye gol sevinci için topu vermeyen top toplayıcı çocuğa krampon hediye etti.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında attığı golden sonra topla sevinç yaşamak isteyen İrfan Can Kahveci hedefine ulaşamamıştı.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen top toplayıcı çocuğa bir krampon hediye etti.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci maç sonunda, "Eşim uzun zamandır bu golü bekliyordu. Ona söz vermiştim ama küçük kardeşimiz topu vermek istemedi" diye konuşmuştu.
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