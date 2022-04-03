İrfan Can Kahveci'ye topu vermeyen top toplayıcı çocuk ödüllendirildi

Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu, İrfan Can Kahveci'ye gol sevinci için topu vermeyen top toplayıcı çocuğa krampon hediye etti.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında attığı golden sonra topla sevinç yaşamak isteyen İrfan Can Kahveci hedefine ulaşamamıştı.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, İrfan Can Kahveci'ye top vermeyen top toplayıcı çocuğa bir krampon hediye etti.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci maç sonunda, "Eşim uzun zamandır bu golü bekliyordu. Ona söz vermiştim ama küçük kardeşimiz topu vermek istemedi" diye konuşmuştu.

💛💙👶 @Fenerbahce pic.twitter.com/H2y1og2Ycz — İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) April 2, 2022



