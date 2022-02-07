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İrfan Can'da büyük şanssızlık

Fenerbahçe’de omzunda kırık tespit edilen başarılı oyuncu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı-lacivertlilerde daha önce 6 kez sakatlık yaşayan İrfan Can, performansından çok sakatlıkları ile gündeme geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Canda büyük şanssızlık
İrfan Can Kahveci, bu sezon ligde 14 maçta forma giydi.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’den kötü haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan başarılı oyuncunun dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR sonucunda omuz başında non deplase kırık (ayrılmamış kırık) tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İrfan Can’ın 6 Mart tarihinde oynanacak Trabzonspor maçına yetişmesi hedefleniyor.

Başarılı oyuncu ligde GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Türkiye Kupası’nda Kayserispor, UEFA Konferans Ligi’nde ise Slavia Prag maçlarını kaçıracak.

6 sakatlık 19 maç

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de bugüne kadar 6 kez sakatlık yaşamış ve toplamda 19 maç kaçırmıştı. Başarılı oyuncu son yaşadığı sakatlıkla birlikte 7 kez sakatlık yaşamış oldu.

Başakşehir’den Fenerbahçe’ye transfer olduğu sezon arasında sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran milli futbolcu, 3 Mart 2021’de Antalyaspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

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Sezona Adana Demirspor maçıyla başlayan İrfan Can, ligin 2. ve 3. haftasında görev alamadı. Ligdeki Sivasspor maçıyla sahalara dönüp 15 dakika forma giyen İrfan Can, yaşadığı sakatlık nedeniyle 1,5 ay formasından uzak kaldı. İrfan Can Kahveci, bu dönemde 11 maç kaçırdı.

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