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Spor

İsmail Kartal: 3 puan alıp çıkmayı hedefliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. 3 puan alıp çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

16:04 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:37 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör İsmail Kartal
Teknik direktör İsmail Kartal

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek.


Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile oyunculardan İrfan Can Kahveci basın toplantısında soruları yanıtladı


İsmail Kartal'ın açıklamaları:
'3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz'

"Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik"


'Oyuncularımla konuşacağız'

"Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün bunları oyuncularımla konuşacağız"


'Serdar henüz hazır değil'

"Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz"


'Bu karar federasyonun kararı'

"Pazartesi akşamı yaşanan olaydan dolayı Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına tekrardan geçmiş olsun diyorum. Kendi evimizde oynayacakken deplasmana gideceğiz ama bu karar federasyonun kararı. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Bununla ilgili kulüp tarafının yorumlaması gerektiğini düşünüyorum"


Becao'nun son durumu

"Miha Zajc yok. Bir de Becao yok. Becao'nun durumu biraz daha uzun süreceği için gün gün bakıyoruz. Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlar diye düşünüyorum"


İrfan Can Kahveci ise şöyle konuştu:
'Gruptan çıkmayı hedefliyoruz'

"Sezona çok iyi başladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu, sakatlıklar. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın da kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz"


'8 numara oynamaktan keyif alıyorum'

"Fenerbahçe'ye 8 numara olarak transfer oldum kulübümüzün nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Tabii ki 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama takımımızın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacağım"


'Hocamın katkısı büyük'

"Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de beni en çok iştahlandıran oyuna verdiğim katkı. Hocamızın sisteminin benim skor yapmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanat oynuyordum ama bu sene daha farklı bir sistemle oynuyoruz"






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#UEFA Konferans Ligi
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