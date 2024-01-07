İsmail Kartal: Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.





Galibiyet sonrası teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Cengiz'in golü moral verdi'

"Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz

gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti. Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik"





'Oyuncularımızla tartışacağız'

"Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız. Sonuçta 5-1 kazandık"





'Sonuçta 3 puanı aldık'

"Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız"





' 'Avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum'

"Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada sakatlıkları az olan, maçları kaybetmeden rakibe çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar pozisyonunu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır"











