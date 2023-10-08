İsmail Kartal: Biz ligin lideriyiz Galatasaray ikinci

Trendyol Süper Lig 8.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İsmail Kartal'ın öne çıkan açıklamaları:

'Pozisyon vermedik'

"İlk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonları vardı, orada gol de geldi. İkinciyi, üçüncüyü ararken o golleri ilk devre bulamadık. İkinci yarı biraz daha tempoyu artırmamız gerektiğini, 3'ü 4'ü atmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik"





'Güçlü bir oyun var'

"Bütün meslektaşlarımız, arkadaşımız. Kalite farkı biraz var, o konuda haklılar. Kalite farkı var diye de... Burada bir oyun var, güçlü bir oyun var. Geçen sene bu takım farklı bir sistemle oynuyordu. 10 tane yeni oyuncu gelmiş. Bu kadar kısa zaman içerisinde - isterseniz dünyanın en iyi oyuncularını getirin - ortaya bir şey çıkarmak zorundasınız teknik direktör olarak..."





'Baskı falan yok'

"Bizim üzerimizde baskı falan yok. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Geriye dönük şu, bu yaptık falan bunları yasakladım. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki ilk maç, en önemli maç. Ona konsantre oluyor. Tüm çalışmaları bu şekilde sürdürüyoruz"





'Büyütmeye gerek yok'

"Santrforlar biraz bencildir. Gol atmak istiyor Batshuayi. Topun başına geçti. Bunlar normaldir. Büyütmeye gerek yok. Batshuayi oyuncumuz. Bunlar çok normal şeyler"





'Başkalarının ne yaptığı, neler yapacağıyla ilgili yorum yapmıyoruz'

"Şu an biz ligin lideriyiz. Galatasaray ikinci. Başkalarını ne yaptığını, neler yapacağını düşünmüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımızla bu şekilde konuştuk. Kendi yolumuzdayız. Biz başkalarının ne yapacağı matematiğine bakmıyoruz. Biz önümüzde oynayacağımız ilk maça bakıyoruz. Bütün matematik bu! Buraya odaklandık, 3 puanı aldık. Önümüzde Hatay maçı var. Bütün odak noktamız o maçtan 3 puan almak olacak. Başkalarının ne yaptığı, neler yapacağıyla ilgili yorum yapmıyoruz"





'Biraz yoruldum'

"3 aydır görevdeyim, herhalde 4-5 sefer evime gittim. Biraz yoruldum, bu milli arada 1-2 gün eve gitmek istiyorum"



















