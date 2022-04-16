İsmail Kartal: Crespo ile Arda'ya haber gönderdim

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi bir oyun oynadıklarını söyledi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Takımı uyardım"

"Derbi maçından sonra takımda biraz rehavet olabilir, oluyor. Bundan önceki futbol hayatımızda bunu gördük. Hafta başında oyuncularımızı bu yönde uyarmıştım. Karşımızdaki takımın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyerek oyuncularımı uyarmıştım."

"Farkı açabilirdik"

"Oyuna iyi başladık. Müthiş taraftarlarımızın desteğiyle golü de bulduk. İlk yarının sonlarına doğru rakip oyunu ele geçirdi ve önemli pozisyonlar buldu. Oyunun başında da sakatlık oldu. Bu da bizim dengemizi değiştirdi. Biraz bir durgunluk yaşadık. İkinci yarıya enerjisi yüksek bir şekilde başladık. Kazanma alışkanlığını geliştirdiğimiz için 60-65'e kadar bekledik. Daha sonra da hamleleri yaparak oyun üstünlüğü elimize aldık. 2. golü de bulduk, 3'ü 4'ü de atabilirdik."

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"Taraftarımıza armağan ediyorum"

"Taraftarlarımız bizi gönülden destekledi. Kazanmasını bildikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyorum."

"Duran toplardan 5-6 gol attık"

"Duran toplarda geldiğimden beri 5 ya da 6 gol atmışız. Ancak benim istediğim bu tip gollerdi. Bu hafta buna çok çalıştık. Özellikler Serdar Dursun, Serdar Aziz, Min Jae, Zacj'la çok çalıştık. Serdar Aziz de güzel bir gol attı. Çalışmanın karşılığını aldı Serdar."

"Maç maç düşünüyoruz"

"Ben geldiğimden beri şunu söylüyorum. Biz maç maç düşünüyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele edip, iyi oyun oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ligin sonunda da istediğimiz yerde bitirmeyi istiyoruz."

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"Oyuncularımla baba-oğul gibiyim"

"İçim neyse dışım da o. Rol yapamam. Arkadaş gibiyim. Yeri geliyor baba-oğul gibiyim onlarla. Antrenmanlarımızın seviyesi yüksektir. Bunu kabul ettiler. Bir sistemden başka bir sisteme geçmek kolay değildir. Biraz zaman aldı."

"Crespo ile haber gönderdim"

"Crespo'yla haber gönderdim penaltıyı Arda kullanacak diye. Ona sorumluluk da verdik. O da bizi mahcup etmedi. Kendisini tebrik ediyorum. Oynaya oynaya gelişecek. Bir bakmışsınız ki ilk 11'de yerini alabilir Arda. Önünde daha çok yol var."

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