İsmail Kartal: Fenerbahçe'nin başarısı için gece gündüz çalışıyorum

Galibiyetle ilgili İsmail Kartal, "Yoğun bir sıcaklık altında oynanan maçta her iki takımı da tebrik etmek lazım. 3 haftalık dilim içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda oyun felsefimizi hissetirdiğimizi düşünüyorum. 5-0 kazanmamız güzel. Eksiklerimiz var. Bunları görmemiz güzel oldu. Güzel ve net bir galibiyet. Oyuncularım sahada bir reaksiyon gösterdiler." dedi.