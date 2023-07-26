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Spor

İsmail Kartal: Fenerbahçe'nin başarısı için gece gündüz çalışıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru karşısında alınan galibiyetle ilgili, "5-0 kazanmamız güzel. Eksiklerimiz var. Bunları görmemiz güzel oldu. Güzel ve net bir galibiyet." dedi.

23:46 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.


Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.


Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 90 dakikayı değerlendirdi.


Galibiyetle ilgili İsmail Kartal, "Yoğun bir sıcaklık altında oynanan maçta her iki takımı da tebrik etmek lazım. 3 haftalık dilim içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda oyun felsefimizi hissetirdiğimizi düşünüyorum. 5-0 kazanmamız güzel. Eksiklerimiz var. Bunları görmemiz güzel oldu. Güzel ve net bir galibiyet. Oyuncularım sahada bir reaksiyon gösterdiler." dedi.


İsmail Kartal, zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sistem. Oyuncularımın ve takımın zamana ihtiyacı var. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. En kısa zamanda bunu geliştireceğimizi düşünüyorum, Fenerbahçe'nin başarısı için gece gündüz çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#UEFA Konferans Ligi
42 dakika önce
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