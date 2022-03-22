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İsmail Kartal takıma karakter aşıladı

Süper Lig’deki son maçında Konyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın etkisi ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli teknik adamın, Konyaspor maçının devre arasında yaptığı motivasyon konuşmasının yanı sıra geldiği günden beri takıma yaptığı dokunuşlar olumlu etki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal takıma karakter aşıladı
Sarı-lacivertli futbolcuların Konyaspor maçındaki gol sevinci

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısını geride bitirmesine karşın sahadan galibiyetle ayrılmasını bilirken, bunda en önemli etkenin, teknik direktör İsmail Kartal’ın maçın devre arasında takıma yaptığı konuşma olduğu öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının devre arasında takıma yönelik, “Sonuç ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Rakibe gücümüzü hissettirmeliyiz. Taraftarları mutlu etmeliyiz. Fenerbahçe karakterini ve Fenerbahçe ruhunu sahada ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bunun yanında, İsmail Kartal’ın devre arasında takıma yaptığı müdahale de galibiyeti getirdi. Mesut Özil’i kenara alan tecrübeli teknik adam, sahaya sürdüğü Pelkas’a da neler yapması gerektiğini anlattı. İrfan Can’ı orta sahaya, Pelkas’ı da sol kanada çeken Kartal’ın hamlesiyle merkeze geçen İrfan Can daha özgür hareket edip hücuma daha yakın oynadı. Bu müdahale galibiyeti getirdi.

İsmail Kartal
İsmail Kartal

Takım pes etmiyor

İsmail Kartal’ın takımın başına geldiği günden beri takım üzerindeki olumlu etkileri kendini göstermeye başladı. Kartal döneminde en çok dikkat nokta sarı-lacivertli ekibin geriye düştüğü maçlarda sergilediği istekli oyun oldu. Fenerbahçe, İsmail Kartal’la ligde aldığı 6 galibiyetin 3’ünü ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda elde etti. Tecrübeli çalıştırıcının, takımı 3’lü den 4’lü savunmaya döndürmesi de dikkat çeken bir başka nokta oldu. Kartal, geldiği günden beri neredeyse bütün oyunculara forma şansı verirken, birçok oyuncudan olumlu geri dönüş almayı başardı. Taraftarı tekrardan kazanmak için adımlar atan tecrübeli teknik adam, taraftarın takıma güvenmesi ve desteklemesi gerektiğini her zaman dile getirerek oyuncuların da formanın kıymetini bilmeleri gerektiğini vurguladı.

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