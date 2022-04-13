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İsmail Kartal üstünü çizdi: Enner Valencia ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Enner Valencia ile yolların ayrılması planlanıyor. İsmail Kartal'ın da kadroda düşünmediği Valencia'nın, menajeri ile görüşülecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İsmail Kartal üstünü çizdi: Enner Valencia ile yollar ayrılacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

Fenerbahçe’de resmi kadro dışı kararı olmamasına rağmen Enner Valencia, teknik heyet tarafından ilk 11’de düşünülmüyor. Ekvadorlu golcü yaşadığı sakatlığın ardından gözden düştü ve ilk 11’deki yerini kaybetti. Valencia, son 2 maçta ise kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

İsmail Kartal kadroda düşünmüyor

Oynamadığı için rahatsız olan ve bu nedenle huzuru bozacak davranışlarda bulunduğu iddia edilen Valencia’yı teknik direktör İsmail Kartal kadroda düşünmüyor. Galatasaray derbisinde kulübede yer alan 32 yaşındaki futbolcu ısınmaya da gitmedi. Valencia derbi sonrası galibiyet fotoğrafında ise takım arkadaşlarının aksine durgun görüntüsüyle de dikkat çekti.

  • Enner Valencia ile yollar ayrılacak
  • Fenerbahçe, Valencia ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetim, golcü futbolcunun menajeriyle de görüşerek, kendisine kulüp bulmasını istedi. Valencia’ya ABD MSL Ligi ve Brezilya ekiplerinden teklifler olduğu gelen haberler arasında. Oynamadığı için mutsuz olan tecrübeli futbolcu da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor, Valencia’nın menajerinin MLS Ligi takımlarıyla görüştüğü belirtildi.

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