İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: Şu an bitmiş bir şey yok

İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
''Taraftarımız sabırlı olmalı''
"Rakibimiz karşılamalarda ve pozisyon almalarda bizi zorladı. Oyun içerisinde geriye düşebiliriz. Bu Futbol... Taraftarımız sabırlı olmalılar. Uzun bir maratona giriyoruz, bütün oyunculara ihtiyacımız var."
''Ben Fenerbahçe'nin evladıyım''
"İkinci maçta da en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek ülke puanına katkılar sağlamak istiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin bir evladıyım. Taraftarlarımızla aramda büyük bir gönül bağı var. Bana gösterdikleri sevgi ve saygının karşılığını vermek istiyorum."
Fred açıklaması
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı belirtilen Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le ilgili bir soru üzerine ise "Şu an bitmiş bir şey yok. Bekleyelim bakalım, gerçekleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.