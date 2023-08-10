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Spor

İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: Şu an bitmiş bir şey yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor'u 3-1 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, Fred transferi için, '' Şu an bitmiş bir şey yok'' dedi.

23:50 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Kartal şunları söyledi:

"
Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin bundan önceki maçlarını takip ettiğimiz kadarıyla organize ve koşan bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de buna göre dersimizi iyi çalıştık. İlk 20 dakikada rakip üstünlüğü ele aldı ama daha sonra Becao'yu ortaya sahaya çıkartarak üstünlüğü ele geçirdik."

''Taraftarımız sabırlı olmalı''


"Rakibimiz karşılamalarda ve pozisyon almalarda bizi zorladı. Oyun içerisinde geriye düşebiliriz. Bu Futbol... Taraftarımız sabırlı olmalılar. Uzun bir maratona giriyoruz, bütün oyunculara ihtiyacımız var."



''Ben Fenerbahçe'nin evladıyım''

"İkinci maçta da en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek ülke puanına katkılar sağlamak istiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin bir evladıyım. Taraftarlarımızla aramda büyük bir gönül bağı var. Bana gösterdikleri sevgi ve saygının karşılığını vermek istiyorum."



Fred açıklaması

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı belirtilen Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le ilgili bir soru üzerine ise "Şu an bitmiş bir şey yok. Bekleyelim bakalım, gerçekleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.



#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
16 dakika önce
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