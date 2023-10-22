İsmail Kartal'dan Livakovic açıklaması

Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Doktorla konuşmadım'

"Livakovic için doktorla konuşamadım. Ufak tefek bir şey olabilir. En kısa sürede sağlık ekibimiz giderebilir"





'Kazandığımız için mutluyum'

"İlk devre her şey planladığımız gibiydi. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Farklı bir başlangıç yapıp 2-0 yaptık ve rakip 4'lüye döndü. İlk yarı güzel geçti, 3-0! İkinci yarıda oyuncularımızla yaptığımız toplantıda aynı işi yapmaya karar verdik. Atabiliyorsak 4-5-6 ama rehavete kapılmamak gerektiğini söyledik. Herhalde skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarı 1-2 bireysel hatadan yediğimiz golle 4-2 kazandık. Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum"





'Maç maç bakıyoruz'

"Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız"





'Playstation'u yasakladım'

"Osayi Samuel'in özel hayatına dikkat etmesi gerekiyor. Gece yarılarına kadar uykusuz kalıp Playstation oynamasını yasakladım. Bana söz verdi. 'Oynamayacağım hocam' dedi"





Süper Kupa açıklaması

"Yabancıların yılbaşı tatili var. O tarihte bu maçın olması yabancılar arasından çok olumlu karşılanmayabilir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar bu. Bizim bu kararı değiştirecek halimiz yok. Biz oynarız bizim için sorun değil"















