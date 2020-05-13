İsmail Yüksek Fenerbahçe formasıyla ilk açıklamasını yaptı

Fenerbahçe'ye transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten İsmail Yüksek, transferin herkese hayır olmasını dilerdi.

21 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.