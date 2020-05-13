SÜPER LİG

İsmail Yüksek Fenerbahçe formasıyla ilk açıklamasını yaptı

Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten İsmail Yüksek, transferin herkese hayır olmasını dilerdi.

21 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.

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