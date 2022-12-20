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İsmail Yüksek: Jorge Jesus ile daha çok gelişiyorum

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek, "Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek hedef şampiyonluktur. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtabilirsek şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Yüksek Jorge Jesus hakkında ne dedi?
Jorge Jesus ve İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından İsmail Yüksek, basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İsmail, "Hedefimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamak. Dünya Kupası arasından sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz noktaya, şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Önemli olan başarıyı devam ettirmek"

23 yaşındaki oyuncu, geldiği noktayı hayal bile edemeyeceğini belirterek, "Hayalimin ötesinde bir sezon yaşıyorum. Çok şükür ki çalışmalarımın meyvelerini topluyorum. Önemli olan bu başarıyı devam ettirmek. Bunun için de daha çok çalışmak zorundayım" diye konuştu.

"Jesus'la daha çok gelişiyorum"

Teknik direktör Jorge Jesus hakkında görüşlerini de dile getiren İsmail Yüksek, "Jesus ve ekibiyle daha çok geliştiğimi hissediyorum. Kendimi geliştirmek adına öğreneceğim şeyler olacak. Şampiyon olduğumuzda Jesus ve tüm takım arkadaşlarımla çektireceğimiz fotoğrafı aile fotoğrafı olarak odama koyacağım" dedi.

  • "Hedefimize ulaşacağız"
  • Taraftarlara da değinen 23 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımız hem bana hem de diğer takım arkadaşlarıma bu sene çok başka bir destek veriyorlar. Şampiyonluk hedefine odaklandığımızı görüyorlar. Onların da desteğiyle hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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