Spor İsmail Yüksek "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"
FUTBOL FUTBOL

İsmail Yüksek: "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan AEK Larnaca maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, AEK karşısında galibiyet alarak, ülke puanına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İsmail Yüksek: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz
İsmail Yüksek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında evinde yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde milli futbolcu İsmail Yüksek, Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"

Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İsmail Yüksek, "Avrupa’da ülkemizi temsil etmek çok önemli. Yarın da AEK karşısında iyi bir görüntü sergileyerek galibiyet alıp, bir nebze daha ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yolun daha başındayım, çok çalışmam gerekiyor"

Bu yılki performansı hakkında konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Bu seneki performansım tek başıma sorumlu olduğum bir süreç değil. Çok çalışıyorum. Bu yaz 3 gün tatil yaptım. İyi hazırlık süreci geçirdik. Yolun daha başındayım. Gelişime açık olduğumu biliyorum. Çok çalışmam gerekiyor. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Her şey iyi gidiyor umarım sezon sonunda da finali iyi yaparız" diye konuştu.

  • "Arkadaşlık ortamının sonuçlara yansıdığını görüyoruz"
  • Takımda güzel bir uyum olduğunu söyleyen Yüksek, "Avrupa maçı, lig maçı fark etmiyor. Takımda inanılmaz rekabet var. Hocamızın başarısı. İyi bir uyum yakaladık. Hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Bu arkadaşlık ortamının sahada aldığımız sonuçlara yansıdığını görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Jorge Jesus: Rakiplerimiz bize karşı strateji belirleyemiyorlar
SPOR
Jorge Jesus: Rakiplerimiz bize karşı strateji belirleyemiyorlar


Formalarını değiştirmediler

Formalarını değiştirmediler

Napoli'ye 6-1 yenilen Ajax'ta futbolculardan dikkat çeken tavır.
Genç yetenek maça damga vurdu

Genç yetenek
maça damga vurdu

​G.Saray'ın 17 yaşındaki futbolcusu UEFA Gençlik Ligi'nde yıldızlaştı.
Projeler paylaşıldı

Projeler paylaşıldı

TFF Başkanı Büyükekşi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret.
Transfer yasağı

Transfer yasağı

​FIFA, Bursaspor'a verilen cezayı açıkladı.
'Başı dik oynuyor'

'Başı dik oynuyor'

​İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor.
Jesus'tan <br>rotasyon itirafı

Jesus'tan
rotasyon itirafı

​"Bize karşı strateji belirleyemiyorlar."
Zam ödülü

Zam ödülü

​Galatasaray'da Nelsson'ın maaşı yükseltildi
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Bayern Münih, Real Madrid'i geride bıraktı.
Hakan'dan muhteşem gol

Hakan'dan muhteşem gol

​Milli oyuncu attı, Inter evinde Barcelona'yı mağlup etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Şampiyonlar Ligi B grubunda Club Brugge, Atl. Madrid'i 2-0 mağlup etti.
Hezimete uğrattılar

Hezimete uğrattılar

​Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti.
Marsilya rahat kazandı

Marsilya rahat kazandı

​Cengiz Ünder ve arkadaşları Devler Ligi'nde ilk galibiyetlerini aldılar.
Fırsat tanımadı

Fırsat tanımadı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.