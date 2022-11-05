İstanbulspor: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz

Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, galibiyete hasret kalan Giresunspor'a konuk oldu. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbul ekibi, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından ise sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbulspor, Antalyaspor maçı ve son olarak Giresunspor müsabakasında hakemlerin yaptığı hataların sonuca direkt etki ettiğini öne sürdü.

Uzun yılların ardından Süper Lig'e çıkan İstanbulspor, hata yapan hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, "Süper Lig’in 13. haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığımız maçın orta hakemi ve dördüncü hakeminin görüş alanında olan şiddetli itmeye faul verilmeyip, saniyeler sonra gelişen pozisyonda ikili mücadelede tutmaya ikinci sarı kart ile kırmızı kart gösterilmesi, maçın sonunda ise bu kez benzer bir pozisyona faul dahi vermeyerek penaltımızı görmezden gelinmesi karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki etmiştir. Önceki haftalarda da ifade ettiğimiz gibi, sahada oyunu güzelleştirmek için mücadelesini sürdüren futbol takımımızın oyuncularının ve teknik heyetimizin emeğinin karşılığını alamamasına yol açan bu tutarsız ve fahiş hataların devam ettiğini görüyoruz. Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmediğimiz gibi Giresunspor ile de deplasmanda oynadığımız maçın hakemlerine hakkımızı helal etmiyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." açıklamasında bulundu.

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