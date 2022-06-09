Spor İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme yeniledi
FUTBOL FUTBOL

İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme yeniledi

Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme yeniledi
Osman Zeki Korkmaz

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

''Teşekkür ediyorum''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.'' dedi.

''Süper Lig'e de renk katmaya geliyor''

Osman Zeki Korkmaz açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

  • ''Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1. Lig'den sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun."

Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu
SPOR
Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu


Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Cumhur İttifakının adayı benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.