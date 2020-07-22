İşte Trabzonspor'un hoca adayları​: Şota Arveladze ​liste başında ön plana çıkıyor

Süper Lig’de özellikle koronavirüs salgını arası sonrası üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yönetim, genç çalıştırıcıdan boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçti. Sezonun kalan kısmını yardımcı antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan bordo-mavililer, yerli ve yabancı 3 ismi gündemine aldı. Trabzonspor’da yabancı teknik direktör olarak eski çalıştırıcısı Şota Arveladze ile Kayserispor’u çalıştıran Robert Prosinecki’nin gündemde yer aldığı kaydedildi. Şuanda Özbekistan’ın Pakhtakor takımında görev yapan ve 31 Aralık’ta sözleşmesi sona erecek olan Şota Arveladze’nin daha önce hem futbolcu hem de teknik adam olarak bordo-mavili kulüpte görev yapmış olması nedeniyle öne çıktığı belirtiliyor. Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen, şuanda da Kayserispor’u çalıştıran ve sözleşmesi sona erecek Robert Prosinecki de tercihler arasında bulunuyor. Son olarak Almanya’da Stuttgart takımını çalıştıran Tayfun Korkut’un da listede yer aldığı öğrenildi.

Hedef Şampiyonlar Ligi bileti almak

Süper Lig’de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor’da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikeye girdi. Bordo-mavili takım, Kayserispor maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi bileti alıp Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 29 Temmuz’da İstanbul’da Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanması durumunda sezonu bir kupa ile tamamlayacak ve gelecek sezon öncesi TFF Süper Kupa’da mücadele etmeye hak kazanmış olacak.

Elimizden geleni yaptık

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Çimşir veda açıklaması yaptı. Alt yapıdan itibaren bordo-mavili kulüpte olduğunu belirten Çimşir, “Kaptanlık gibi çok büyük onuruna ulaştığım Trabzonspor’umuza, bir buçuk sezon yardımcı antrenörlük ve altı ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadım. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerine, tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim” dedi. Trabzonspor’a en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalıştıklarına değinen Hüseyin Çimşir, “Gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık. Trabzonsporumuzun Türkiye Kupasını kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi’ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sörloth gol krallığı peşinde

Süper Lig’de 23 golle en skorer futbolcu olan Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu, sezonu gol kralı tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak. Sörloth, Kayserispor maçında 2 gol atması halinde, Trabzonspor tarihinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze’nin 25 gollük performansını yakalayacak

Süper Lig’de 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak. Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz’dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren 5. futbolcu olarak tarihe geçecek. Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-1977 sezonunda 18, Şota Arveladze 1995-1996 sezonunda 25, Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31, Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştu.

İKİNCİ YABANCI GOL KRALI OLACAK

Sörloth, sezonu gol kralı tamamlaması halinde Trabzonspor’un tarihinde ikinci yabancı gol kralı unvanını elde edecek. Karadeniz ekibinde Şota Arveladze, ilk yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, ligin son haftasında Kayserispor karşısında 2 kez fileleri havalandırması durumunda 1995-1996 sezonunda 25 gol kaydederek gol kralı olan Şota Arveladze’nin gol sayısına ulaşmış olacak.

Sörloth; gol sayısı bakımından daha önce Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Jaja ve Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bırakmıştı. Norveçli futbolcu, ligde 33 maçta 23, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 karşılaşmada 6, Avrupa kupalarında ise 8 müsabakada 2 gol olmak üzere toplam 47 maçta 31 gol attı. 1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa’da 4 karşılaşmada 1, Türkiye Kupası’nda ise 3 müsabakada 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.