İsviçre maçı öncesinde milli takım kadrosu dışında kalan isimler belli oldu

A Milli Takım, EURO 2020'deki son grup maçına İsviçre karşısında çıkacak. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da maç kadrosunda olmayacak 3 isim belli oldu.
Türkiye-İsviçre maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle Umut Meraş maç kadrosunda yok. Meraş'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu da diğer iki maçta olduğu gibi 23 kişilik kadro içinde yer alamadı.
- A Milli Takımımız İsviçre'yi yenerek en iyi üçüncüler arasında yer almaya çalışacak. Milli Takımımızın İsviçre karşısında kazanması tek başına yeterli olmayacak. Diğer gruplarda da sonuçların bizi en iyi üçüncü yapacak şekilde bitmesi gerekecek.
Çıkış senaryomuz#EURO2020 pic.twitter.com/vpucJMc2K3
Çıkış senaryomuz#EURO2020 pic.twitter.com/vpucJMc2K3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 19, 2021