Spor İsviçre maçı öncesinde milli takım kadrosu dışında kalan isimler belli oldu
FUTBOL FUTBOL

İsviçre maçı öncesinde milli takım kadrosu dışında kalan isimler belli oldu

A Milli Takım'ın İsviçre ile karşılaşacağı son grup maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in maç kadrosu dışında bıraktığı isimler belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsviçre maçı öncesinde milli takım kadrosu dışında kalan isimler belli oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş

A Milli Takım, EURO 2020'deki son grup maçına İsviçre karşısında çıkacak. Mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da maç kadrosunda olmayacak 3 isim belli oldu.

Türkiye-İsviçre maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle Umut Meraş maç kadrosunda yok. Meraş'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu da diğer iki maçta olduğu gibi 23 kişilik kadro içinde yer alamadı.

  • A Milli Takımımız İsviçre'yi yenerek en iyi üçüncüler arasında yer almaya çalışacak. Milli Takımımızın İsviçre karşısında kazanması tek başına yeterli olmayacak. Diğer gruplarda da sonuçların bizi en iyi üçüncü yapacak şekilde bitmesi gerekecek.

Abone Ol Google News
Filistine gitmek isterim

Filistin'e gitmek isterim

​Şarkıcı Murat Kekilli 'Yıkılsın İsrail' şarkısını anlattı.
Üç isim İsviçre maçında yok

Üç isim İsviçre maçında yok

Milli Takımın son maçında kadroda olmayan isimler belli oldu.
İstanbul Güngörende çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

​Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili flaş gelişme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

Mandalar Karasu Nehri'ne girerek serinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.