İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor: Gidecek mi kalacak mı?​

Milan'ın pandemi sonrası oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almasında attığı 4 gol ve yaptığı 7 asistle büyük rol oynayan milli oyuncunun performansı ile geleceği, La Gazzetta dello Sport tarafından mercek altına alındı. Gazetedeki yazıda, 26 yaşındaki Türk oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla hem yerini doldurduğuna hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon avrodan 25 milyon avroya çıktığı ifade edildi.

İbrahimovic ile arası çok iyi

Hakan Çalhanoğlu'nun performansının yükselmesinde, teknik direktör Stefano Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.

Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET) İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.Çalhanoğlu-Ibrahimovic iş birliğiReggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.42. dakikada Sassuolo’nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen Ibrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.Mehdi Bourabia kırmızı gördü45+7. dakikada Sassuolo’da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.Mücadelenin ilk yarısı Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.Milan 9'da 7 yaptıBu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.Çalhanoğlu göz kamaştırıyorOyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.Mert Müldür 45 dakika oynadıSassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.Sassuolo-Milan maç özeti

Hakan Çalhanoğlu belirsizliği sürüyor

2017'de kırmızı-siyahlı takıma transfer olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi. Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarına yanıt verdi

Hakkında çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Hakan Çalhanoğlu, "Bugün gazetelerde çok fazla yanlış haber var" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı.

Milan’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Şov yapmaya devam ediyor İtalya’da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin başlamasından sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan Milan’da milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic’in attığı 2 golün de asistini yaptı.10 maçın 7’sinde skora katkı26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 9’u Serie A, 1 de İtalya Kupası’nda olmak üzere oynadığı 10 resmi müsabakanın 7’sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı.Hakan, pandemi öncesinde oynadığı 26 müsabakada ise 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Milan, Serie A’da ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İtalyan temsilcisinin bu performansında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun payı büyük bulunuyor.Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)

#Milan’da #HakanÇalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. İtalyan basını milli oyuncuyu öve öve bitiremezken, dünyanın sayılı kulüpleri de Hakan için transfer yarışına girdi. Gelin #BizimÇocuklar’ın [🇹🇷] bu haftaki raporuna birlikte bakalım. pic.twitter.com/nWquCTgQlS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 21, 2020