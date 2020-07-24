İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor: Gidecek mi kalacak mı?​

Milan'ın pandemi sonrası oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almasında attığı 4 gol ve yaptığı 7 asistle büyük rol oynayan milli oyuncunun performansı ile geleceği, La Gazzetta dello Sport tarafından mercek altına alındı. Gazetedeki yazıda, 26 yaşındaki Türk oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla hem yerini doldurduğuna hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon avrodan 25 milyon avroya çıktığı ifade edildi.
İbrahimovic ile arası çok iyi
Hakan Çalhanoğlu'nun performansının yükselmesinde, teknik direktör Stefano Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.
Hakan Çalhanoğlu belirsizliği sürüyor
2017'de kırmızı-siyahlı takıma transfer olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi. Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi.
Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarına yanıt verdi
Hakkında çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Hakan Çalhanoğlu, "Bugün gazetelerde çok fazla yanlış haber var" ifadelerini kullandı.
- Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı.
#Milan’da #HakanÇalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. İtalyan basını milli oyuncuyu öve öve bitiremezken, dünyanın sayılı kulüpleri de Hakan için transfer yarışına girdi. Gelin #BizimÇocuklar’ın [🇹🇷] bu haftaki raporuna birlikte bakalım. pic.twitter.com/nWquCTgQlS
#Milan’da #HakanÇalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. İtalyan basını milli oyuncuyu öve öve bitiremezken, dünyanın sayılı kulüpleri de Hakan için transfer yarışına girdi. Gelin #BizimÇocuklar’ın [🇹🇷] bu haftaki raporuna birlikte bakalım. pic.twitter.com/nWquCTgQlS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 21, 2020
Salgın öncesinde Milan'dan ayrılacağı konuşulan #HakanÇalhanoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu. Zlatan'ın 'mutlaka takımda kalmalı' dediği milli yıldızı 4 kulüp transfer etmek istiyor👇 pic.twitter.com/0q0RekAt0d
Salgın öncesinde Milan'dan ayrılacağı konuşulan #HakanÇalhanoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu. Zlatan'ın 'mutlaka takımda kalmalı' dediği milli yıldızı 4 kulüp transfer etmek istiyor👇 pic.twitter.com/0q0RekAt0d— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2020
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