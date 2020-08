İtalyan kulübü Roma dudak uçuklatan rakama satıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Amerikalılara satıldı. Roma yaptığı açıklamada, kulübün Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldığını resmen duyurdu.

Milli yıldızlarımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan kulübü, el değiştirdi. Kulübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, 591 milyon euro karşılığında vatandaşı Dan Friedkin'e devretti.

Roma Kulübü'nün sosyal medyadan duyurduğu paylaşım şu şekilde:

Comunicato ufficiale sulla proprietà dell'#ASRoma



➡️https://t.co/3Gv81Axwms pic.twitter.com/PcDZSQonWe — AS Roma (@OfficialASRoma) August 6, 2020

Mert Çetin kiralandı

Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki Mert Çetin, Hellas Verona'nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu.

Hellas Verona milli oyuncu Mert Çetin'i kadrosuna kattı İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona FC, milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki stoper, Hellas Verona'nın yolunu tuttu. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu. Galatasaray ve Fenerbahçe istiyorduSüper Lig'de gelecek sezon için kadrolarını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i kadrosuna katmak istiyordu. Fakat İtalyan ekibi, oyuncunun gelişimini İtalya'da sürdürmesini istediği için gelen tekliflere sıcak bakmadı.Gençlerbirliği satıştan pay alacak23 yaşındaki Mert Çetin 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro ücret karşılığında Roma'ya katılmıştı. Yapılan anlaşma kapsamında Gençlerbirliği, oyuncunun 5 milyon euroyu aşan bir meblağda satılması durumunda gelecekteki herhangi bir transfer ücretinin% 10'unu alma hakkını da elinde bulunduruyor.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Mert Çetin kararını verdiMert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymekCon il nulla osta della Società AS Roma, il difensore turco, classe 1997, Mert Çetin si trova al Centro Polifunzionale 'Don Calabria' di Verona per sostenere le visite mediche.#HVFC pic.twitter.com/t4iPG8mWYj— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 5, 2020

Fenerbahçe'de Perotti tamam, bir isim daha yolda Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol kanat Diego Perotti’nin transferini bitirme aşamasına geldi. Roma, bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Perotti’yi gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Perotti’nin de Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Roma’dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alan Perotti’ye sarı-lacivertliler 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro ücret önerdi. Fenerbahçe, Perotti için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Roma’nın kadroda düşünmediği Perotti için cüzi bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Kaan Ayhan'ı ikna çabası sürüyor Fenerbahçe, Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan’ı da ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Bundesliga kulüplerinden de teklif alan milli futbolcu, Fenerbahçe’ye gelme konusunda kararsız. Emre Belözoğlu, milli takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan’ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kariyerini Bundesliga’da sürdürmek isteyen Kaan Ayhan, yapacağı görüşmelere göre karanını verecek.Galeri: Sürpriz detay: Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu