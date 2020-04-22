SERİE A

İtalya'da futbol tartışması: 7 kulüp istemiyor

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen İtalya Serie A'da hastalığa yakalananlar ve ölüm oranları futbolun oynanmasını engelliyor. Yetkililer buna rağmen sağlıklı bir ortamda karşılaşmaları oynatmayı planlıyor. Ancak bazı takımlar buna karşı çıkıyor ve sahaya çıkmak istemiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Serie A ertelenmeden önce maçlar seyircisiz oynatılmıştı.

İtalya Serie A ertelenmeden önce maçlar seyircisiz oynatılmıştı.

İtalya'da Serie A yönetimi maçları yeniden başlatma konusunda planlar yapsa da bazı takımlar buna karşı çıkıyor. Ekonomik olarak büyük bir zararın içine giren futbol kulüplerinin bazıları buna rağmen sahaya çıkmaktan yana değil.

Ülkedeki köklü kulüpler yeniden sahaya çıkmaktan yana tavır koyarken orta sırada yer alan ve düşmeme mücadelesi veren ekipler bu sezon sahaya çıkmaktan yana fikir belirtmiyor.

İşte Serie A'nın bu sezon tekrar başlamasını istemeyen takımlar;

  • * Torino
  • * Sampdoria
  • * Bologna
  • * Parma
  • * SPAL
  • * Brescia
  • * Udinese

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