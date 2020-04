İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim

Serie A'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Koronavirüsün futboldaki ekonomik etkilerini hafifletmek için futbolcu ve teknik direktör maaşlarında kesintinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Maçlara devam edilip ligin tamamlanması halinde ücretlerde yaklaşık yüzde 17 oranında indirime gidileceği duyuruldu. Serie A'da sezonun iptal edilmesi halinde ise maaşlarda yüzde 33 oranında kesinti yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık koşulları elverdiği zaman maçlara başlayarak sezonu tamamlamak arzumuzdur" ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımızda canlı yayında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, böyle bir kararın Türkiye'de alınıp alınmayacağıyla ilgili, "Mantıklı bir şey yapılırsa tabi ki geçerli olabilir. Durumları görüyorlar. İnsanlar birbirlerine anlayışlı davranırsa olabilir. Çünkü baktığınız zaman bütün ülkeler maddi açıdan çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Onun için böyle şeyler yapılması gerekiyorsa, bize de ne düşüyorsa biz de gereken her şeyi yaparız tabi ki" ifadelerini kullanmıştı.