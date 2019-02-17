İtalya'da olay maç: Rakiplerine tam 20 gol attılar

İtalya Serie C'de bugün oynanan Cuneo-Pro Piacenza karşılaşması ev sahibi ekibin 20-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşma sosyal medyada gündem haline gelirken İtalyan basınından mücadeleyle ilgili bilgiler geldi. Buna göre 20-0 yenilen Pro Piacenza, ekonomik yetersizlikler nedeniyle mücadeleye 7 genç oyuncuyla çıktı. Başlarında teknik direktör de olmayan takım sahadan farklı şekilde mağlup oldu.

Cuneo-Pro Piacenza maçında Hicham Kanis attığı 6 golle dikkat çekerken Defendi de 5 golle takımına katkı sağladı.