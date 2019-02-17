İtalya'da olay maç: Rakiplerine tam 20 gol attılar

İtalya Serie C'de bugün oynanan Cuneo-Pro Piacenza karşılaşması ev sahibi ekibin 20-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
Karşılaşma sosyal medyada gündem haline gelirken İtalyan basınından mücadeleyle ilgili bilgiler geldi. Buna göre 20-0 yenilen Pro Piacenza, ekonomik yetersizlikler nedeniyle mücadeleye 7 genç oyuncuyla çıktı. Başlarında teknik direktör de olmayan takım sahadan farklı şekilde mağlup oldu.
Cuneo-Pro Piacenza maçında Hicham Kanis attığı 6 golle dikkat çekerken Defendi de 5 golle takımına katkı sağladı.
Serie C'de Pro Piacenza, teknik direktörsüz ve 19 yaş altında sadece 7 oyuncuyla çıktığı maçta Cuneo'ya 20-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/j9hiKKkjAH
Serie C'de Pro Piacenza, teknik direktörsüz ve 19 yaş altında sadece 7 oyuncuyla çıktığı maçta Cuneo'ya 20-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/j9hiKKkjAH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2019
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