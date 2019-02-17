SERİE A

İtalya'da olay maç: Rakiplerine tam 20 gol attılar

İtalya Serie C'de oynanan Cuneo-Pro Piacenza maçında tam 20 gol atıldı. Sosyal medyada gündem olan karşılaşmanın detayları ise İtalyan basınından gelen bilgilerle ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Serie C'de Cuneo, sahaya teknik direktör süz ve 19 yaş altında sadece 7 oyuncuyla çıkabilen rakibi Pro Piacenza'yı 20-0 mağlup etti.

İtalya Serie C'de Cuneo, sahaya teknik direktör süz ve 19 yaş altında sadece 7 oyuncuyla çıkabilen rakibi Pro Piacenza'yı 20-0 mağlup etti.

İtalya Serie C'de bugün oynanan Cuneo-Pro Piacenza karşılaşması ev sahibi ekibin 20-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşma sosyal medyada gündem haline gelirken İtalyan basınından mücadeleyle ilgili bilgiler geldi. Buna göre 20-0 yenilen Pro Piacenza, ekonomik yetersizlikler nedeniyle mücadeleye 7 genç oyuncuyla çıktı. Başlarında teknik direktör de olmayan takım sahadan farklı şekilde mağlup oldu.

Cuneo-Pro Piacenza maçında Hicham Kanis attığı 6 golle dikkat çekerken Defendi de 5 golle takımına katkı sağladı.


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