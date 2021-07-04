Spor İtalyan gazeteci açıkladı İşte Galatasarayın EURO 2020de takip ettiği futbolcu
TRANSFER

İtalyan gazeteci açıkladı: İşte Galatasaray'ın EURO 2020'de takip ettiği futbolcu

Galatasaray scout ekibi, EURO 2020'de yarın finale yükselen Danimarka'nın sağ beki Jens Stryger Larsen'i Çekya maçında tribünden izledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan gazeteci açıkladı: İşte Galatasarayın EURO 2020de takip ettiği futbolcu
Larsen'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen ve EURO 2020'de Çekya'yı mağlup ederek yarın finale yükselen Danimarka'nın kadrosunda bulunan Larsen'i yakın takibe aldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; sarı-kırmızılıların scout ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Çekya maçında izledi.

Larsen hakkında sık sık notlar tutan izleme ekibinin teknik direktör Fatih Terim'e oyuncu hakkında rapor vereceği bildirildi.

  • Udinese ile bir sezon daha sözleşmesi olan oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ifade ediliyor.

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