İtalyan gazeteci açıkladı: İşte Galatasaray'ın EURO 2020'de takip ettiği futbolcu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen ve EURO 2020'de Çekya'yı mağlup ederek yarın finale yükselen Danimarka'nın kadrosunda bulunan Larsen'i yakın takibe aldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; sarı-kırmızılıların scout ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyu Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Çekya maçında izledi.
Larsen hakkında sık sık notlar tutan izleme ekibinin teknik direktör Fatih Terim'e oyuncu hakkında rapor vereceği bildirildi.
- Udinese ile bir sezon daha sözleşmesi olan oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ifade ediliyor.