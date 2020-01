İtalyan gazeteciden şaşkına uğratan Arda Turan iddiası

Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'ın hangi takım transfer olacağı merak konusu.

Milli futbolcuyla ilgili olarak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Arda Turan, Başakşehir'le sözleşmesini feshetti ve Barcelona'ya dönecek. Yazın ise serbest oyuncu olarak Galatasaray'a transfer olacak" iddiasında bulundu.

Arda Turan ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyorum" diyerek Ocak ayında yeni bir takıma transfer olacağını işaret etti.

Arda #Turan's loan is broken up by the #IstanbulBasaksehir. He returns to #Barça with whom he is under contract until next June, but in next day he will leave Barcelona to come back to #Galatasaray. Total agreement. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) 7 Ocak 2020

Burak Yılmaz: "Arda Turan'ın gönlünde..."

Milli futbolcunun yakın arkadaşı Burak Yılmaz ise düzenlediği basın toplantısında,"Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur" ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz'ın bu sözleri Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bunu beklediği yönünde yorumlandı.