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İtalyan gazeteciden şaşkına uğratan Arda Turan iddiası

Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyor. Konuya dair İtalyan gazeteci Ninolo Schira'dan da ilginç bir iddia geldi. Buna göre Arda Turan, devre arasında Barcelona'ya geri dönecek ve yaza kadar burada kalacak. Yazın ise Türkiye'ye geri dönecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

Arda Turan, Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'ın hangi takım transfer olacağı merak konusu.

Milli futbolcuyla ilgili olarak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Arda Turan, Başakşehir'le sözleşmesini feshetti ve Barcelona'ya dönecek. Yazın ise serbest oyuncu olarak Galatasaray'a transfer olacak" iddiasında bulundu.

  • Arda Turan ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyorum" diyerek Ocak ayında yeni bir takıma transfer olacağını işaret etti.

Burak Yılmaz: "Arda Turan'ın gönlünde..."

Milli futbolcunun yakın arkadaşı Burak Yılmaz ise düzenlediği basın toplantısında,"Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur" ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz'ın bu sözleri Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bunu beklediği yönünde yorumlandı.

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı
DHA

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, 'Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım' dedi.

Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın sarı kırmızılılardaki performansı
Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın sarı kırmızılılardaki performansı

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