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İtalyan hakem cinayete kurban gitti

İtalya Serie B hakemlerinden De Santis'in dün gece nişanlısıyla birlikte evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Olayın, kurbanlar ile katil arasındaki kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bugüne kadar 130 müsabakada görev yapan De Santis, 2017'de Serie B'de maç yöneten hakemlerin klasmanına yükselmişti.

Bugüne kadar 130 müsabakada görev yapan De Santis, 2017'de Serie B'de maç yöneten hakemlerin klasmanına yükselmişti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, güneydeki Lecce kentinde yaşayan 33 yaşındaki hakem De Santis ve 30 yaşındaki nişanlısı Eleonora Manta, evlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre olay dün akşam yerel saatle 21.30 sularında yaşandı. De Santis’in dairesindeki gürültüleri duyan kapı komşusu yaşlı bir çiftin "Acil"i aramasıyla ortaya çıkan olayda, De Santis ve Manta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerin ilk incelemesine göre olayın, hayatını kaybeden kurbanlar ile katil arasındaki kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

De Santis ve nişanlısı Manta
De Santis ve nişanlısı Manta

"Bu bir trajedi"


La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan Hakemler Birliği (AIA) Başkanı Marcello Nicchi, "Çok şaşkınım. Bu bir trajedi. Olaya ilişkin çok az şey biliyoruz. Ailesine ve tüm o bölgedeki meslektaşlarına yakınlığımı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Hakkı Aygün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Başpehlivan Hakkı Aygün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti.Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.Saldırı öncesi paylaşımHakkı Aygün'ün silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde, ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Hakkı Aygün&#39;ün silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde, ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. pic.twitter.com/y0zJtdFVrX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 1, 2020 "Önceki saldırıyla bağlantılı" iddiasıAntalya'da, sokak ortasında tabancayla vurulan yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, Aygün'ün 2 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, saldırıyla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiğini söyledi. Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tarafından azmettirildiğini öne sürerek, "Bu çocuk yeğenimizi arayarak, 'Seni vuran beni dövdü. Karakola gidip şikayetçi olacağım' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira vermiş. O da araçtan inince dönerek, 3 el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi; yazık, günah" dedi.İki yıl önceki saldırıHakkı Aygün'ün silahla yaralandığı ilk olay, 24 Mart 2018'de saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki kafenin bahçesinde meydana gelmişti. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitmişti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etmişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı kafede tabancayla vuran Yavuz T., olaydan 1 ay sonra ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.İki güreşçiye silahlı saldırı

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