|
Spor

İtalya'ya bir puan yetecek

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda mücadele eden İtalya, Kuzey Makedonya’yı 5-2 mağlup ederek, şansını son maça taşıdı.

12:20 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 12:30 - 18/11/2023 Cumartesi
IHA
Spaletti ve öğrencileri

Spaletti ve öğrencileri

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazanan ülkeler birer birer belli olurken, son şampiyon İtalya umutlarını son maça taşıdı.


Avrupa Elemeleri C Grubu’nda 7. karşılaşmasında Kuzey Makedonya’yı konuk eden Gök Mavililer, sahadan 5-2 galip ayrıldı. İtalya bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti.


Haftayı maç yapmadan geçen Ukrayna ile aynı puana sahip olan İtalya, 20 Kasım Pazartesi günü rakibiyle deplasmanda mücadele edecek. Grupta Ukrayna ile oynanan ilk maçı kazanan İtalya, son maçta sahadan puanla ayrılması halinde Almanya biletini alacak.





#EURO 2024
#İtalya Milli Takımı
#Kuzey Makedonya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri