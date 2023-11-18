İtalya'ya bir puan yetecek

Avrupa Elemeleri C Grubu’nda 7. karşılaşmasında Kuzey Makedonya’yı konuk eden Gök Mavililer, sahadan 5-2 galip ayrıldı. İtalya bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti.

Haftayı maç yapmadan geçen Ukrayna ile aynı puana sahip olan İtalya, 20 Kasım Pazartesi günü rakibiyle deplasmanda mücadele edecek. Grupta Ukrayna ile oynanan ilk maçı kazanan İtalya, son maçta sahadan puanla ayrılması halinde Almanya biletini alacak.