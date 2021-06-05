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İtalya’yı yenmeye gidiyoruz

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak Türkiye’de futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, “İtalya çok güçlü. Bizim takım da çok güçlü, iyi hazırlanacağız. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz” dedi. Çağlar Söyüncü de “İtalya maçında daha farklı konsantre olmak zorundayız” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İtalya’yı yenmeye gidiyoruz​
Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü açılış maçında karşılaşacakları İtalya’dan çekinmediklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya’da sürdüren A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü açılış maçında karşılaşacakları İtalya’dan çekinmediklerini söyledi. Tamamen İtalya maçına odaklandıklarını belirten milli futbolcu, “Açılış maçı olduğundan dolayı bizim için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. İtalya çok güçlü. İyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü. İyi hazırlanacağız. Bence bizi iyi tanıyorlar. İtalya liginde çok arkadaşlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyorum. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz’ın moralini yüksek tutmaları gerektiğini anlatan Hakan Çalhanoğlu, “Burak ağabey bizim için çok önemli. Lille’i şampiyon yaptı. Onun moralini yüksek tutmamız lazım. Biz de her zaman arkasındayız” açıklamasını yaptı.

OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ

  • Çağlar Söyüncü de İtalya maçına odaklandıklarını belirterek, “3 güzel hazırlık maçı geçirdik. Eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizden ders çıkartıp, İtalya maçına hazırlanıp, iyi bir açılış yapmak ve devam etmek istiyoruz. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bunu oynadığımız oyunlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıdığını da düşünüyorum. Tam konsantrasyon ile İtalya maçına hazırız. Bizim oyun planımız belli. Kendi oynadığımız güzel oyunlardan başka çok fazla ekstra şeyler olmayacak. Haddimizi bilerek, hocamızın verdiği taktiklerle, iyi şekilde hazırlanıp maçımızı oynayacağız” dedi. Milli forma altında oynadıkları her maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Çağlar, “Milli takım düzeyinde böyle düşünüyoruz. Kendimizi, eksiklerimizi gördük. İtalya maçı daha farklı. O maça daha farklı konsantre olarak yolumuza bakacağız” değerlendirmesinde bulundu.
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