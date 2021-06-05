​İtalya’yı yenmeye gidiyoruz​

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya’da sürdüren A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü açılış maçında karşılaşacakları İtalya’dan çekinmediklerini söyledi. Tamamen İtalya maçına odaklandıklarını belirten milli futbolcu, “Açılış maçı olduğundan dolayı bizim için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. İtalya çok güçlü. İyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü. İyi hazırlanacağız. Bence bizi iyi tanıyorlar. İtalya liginde çok arkadaşlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyorum. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz’ın moralini yüksek tutmaları gerektiğini anlatan Hakan Çalhanoğlu, “Burak ağabey bizim için çok önemli. Lille’i şampiyon yaptı. Onun moralini yüksek tutmamız lazım. Biz de her zaman arkasındayız” açıklamasını yaptı.

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