Ivanaovic: Fenerbahçeli futbolcu bizi ateşledi

Fenerbahçe, 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Rus temsilcisi Zenit'e 3-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zenit'in 35 yaşındaki futbolcusu Ivanovic, "Maça arzulu başladık ve rakibi ezdik. Golden sonra biraz durduk fakat sonra tempoyu yine yükselttik" dedi.

Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak'ın maç içerisinde yaşadığı gerginliğin takıma olumlu etki oluşturduğunu ifade eden Sırp futbolcu, "Fiziksel olarak oyundan düştükten sonra ikinci yarıda duygusal bir tepki verdik. Fenerbahçeli futbolcu ile hocamız arasında yaşanan gerilim tüm takımı ateşledi. Bu da bir takım olduğumuzu gösterdi" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Zenit'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. pic.twitter.com/JPuJrlUpvH — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Şubat 2019



