SÜPER LİG

Ivanaovic: Fenerbahçeli futbolcu bizi ateşledi

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakan Zenit'te defans oyuncusu Branislav Ivanovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Rakibimiz ezdik" ifadesini kullanırken, Tolgay Arslan'la ilgili de dikkati çeken bir itirafta bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'yi eleyen Zenit, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Fenerbahçe'yi eleyen Zenit, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Fenerbahçe, 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Rus temsilcisi Zenit'e 3-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zenit'in 35 yaşındaki futbolcusu Ivanovic, "Maça arzulu başladık ve rakibi ezdik. Golden sonra biraz durduk fakat sonra tempoyu yine yükselttik" dedi.

Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak'ın maç içerisinde yaşadığı gerginliğin takıma olumlu etki oluşturduğunu ifade eden Sırp futbolcu, "Fiziksel olarak oyundan düştükten sonra ikinci yarıda duygusal bir tepki verdik. Fenerbahçeli futbolcu ile hocamız arasında yaşanan gerilim tüm takımı ateşledi. Bu da bir takım olduğumuzu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Maçın 71. dakikasında yedek kulübesinin hemen önünde olan bir pozisyon sonrası Semak ile Tolgay Arslan arasında gerginlik yaşandı. UEFA temsilcisinin araya girmesiyle gerilim noktalandı.
Maçın 71. dakikasında yedek kulübesinin hemen önünde olan bir pozisyon sonrası Semak ile Tolgay Arslan arasında gerginlik yaşandı. UEFA temsilcisinin araya girmesiyle gerilim noktalandı.


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