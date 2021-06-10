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İyi bir başlangıç şansımızı artırır

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında İtalya karşısında iyi bir başlangıç yapmalarının sonrası için şanslarını arttıracağını söyledi. İtalyan basınına konuşan Güneş, “Tüm maçlar zor olacak. 5-6 puan toplamak büyük avantaj olur, belki 4 puan bile yeterli olabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İyi bir başlangıç şansımızı artırır
Şenol Güneş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020’de ateşli ve cesur bir takım görüntüsü vermek istediklerini anlatan Güneş, “Turnuvanın çok zor olacağının farkındayım. Eğer eleneceksek de iyi performans ve iyi futbolla bunu yapacağız. Ben sahada iyi oyun görmek istiyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu hissimizi tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin futbolunu tanıtmak, ateşli, cesur, inançlı bir takım imajı vermek istiyoruz. Grubu geçersek hedefimize ulaşacağız, sonrası bizim için ekstra olacak” ifadelerini kullandı. Gruptan çıkmak için 4 puanın bile avantaj olabileceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “FIFA sıralamasına bakarsanız gruptaki tüm rakiplerimiz bizden iyi durumda görünüyor. İtalya doğal olarak diğer rakiplerimizden biraz daha güçlü. İtalya’ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. Tüm maçlar zor olacak. Baktığınızda 5-6 puan büyük avantaj olur, belki 4 puan bile yeterli olabilir” diye konuştu.

BAŞARILI OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ

  • Kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, “Avrupa Şampiyonası’na katılmak bizim için başarı ama yolumuz burada bitmiyor. Bir yol izliyoruz ama bu yolda acelemiz yok. Sabırlıyız. Milletimizin dualarıyla emeklerimizle başarılı olmayı çok istiyoruz. Ülkemiz bu beklentilerin farkına varmamızı sağlıyor ve biz de karşılığını vermek istiyoruz” cümlelerine yer verdi. Tecrübeli teknik adam, takımdaki jenerasyonun da çok iyi olduğunu ve önlerindeki 5-10 yılın çok iyi geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Şimdi geleceği yapabiliriz

Daha önce Türkiye ile 2002’de Dünya Kupası’nda üçüncü olduğu hatırlatılan Güneş, “O kupa benim için geride kaldı. Bugün pek çok şey değişti. Ama etrafımızda aynı heyecanı hissediyoruz” yorumunu yaptı. O dönem ve bugünkü takımın orta yönlerinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam şunları söyledi: “İyi oyuncularım var. Ama başarı başka bir şey. Herkesin sorumluluk üstlendiği bir takım oluşturmak için bu sevgiyi ön plana koymaya çalıştık. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle. Öncekiler tarih yazdı, şimdi geleceği yapabiliriz.”

Seyirci olması heyecan verici

  • Şenol Güneş, Roma’daki maçta 16 bin seyircinin tribünlerde yerini alacak olmasını “Heyecan verici” olarak niteledi. Türkiye’nin elemelerde Belçika ile beraber en az gol yiyen takımlardan biri olduğunun hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, “Evet, bu doğru. İtalya’dan bir eksik. Gollerin hepsi de duran toplardan. İtiraf etmem gerekirse bu şampiyonayı 2020’de oynamayı tercih ederdim“ diye konuştu.

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