Jaap Uilenberg'ten Josef de Souza açıklaması: Pozisyon kırmızı kart mı? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg, Süper Lig hakemleriyle bir araya geldiği toplantıda, Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef de Souza'nın pozisyonunu değerlendirdi.

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