Jaap Uilenberg'ten Josef de Souza açıklaması: Pozisyon kırmızı kart mı?

Merkez Hakem Kurlu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Süper Lig'de görev yapan hakemlerle bir toplantı yaptı. 8 haftalık sürecin değerlendirildiği bu toplantıda Uilenberg hakemlere, "Çok hata yapıyorsunuz, kendinizi düzeltin" uyarısında bulundu.
Karşılaşmalarda yaşanılan kritik pozisyonlar üzerinden değerlendirmeler yapan 71 yaşındaki tecrübeli isim, hakemlerle tek tek konuştu.
- "Karar doğru"
- Akşam'da yer alan habere göre Uilenberg, Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef de Souza'nın rakibine yaptığı ve tartışma çıkartan pozisyonla ilgili, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etti. Jaap Uilenberg, "Doğru bir karar vermişsin. Pozisyon gereği olan bir müdahale o yüzden sarı kart yeterli, kırmızı olmaz" ifadesini kullandı.