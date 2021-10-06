Spor Jaap Uilenbergten Josef de Souza açıklaması Pozisyon kırmızı kart mı?
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Jaap Uilenberg'ten Josef de Souza açıklaması: Pozisyon kırmızı kart mı?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg, Süper Lig hakemleriyle bir araya geldiği toplantıda, Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef de Souza'nın pozisyonunu değerlendirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Jaap Uilenbergten Josef de Souza açıklaması: Pozisyon kırmızı kart mı?
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Merkez Hakem Kurlu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Süper Lig'de görev yapan hakemlerle bir toplantı yaptı. 8 haftalık sürecin değerlendirildiği bu toplantıda Uilenberg hakemlere, "Çok hata yapıyorsunuz, kendinizi düzeltin" uyarısında bulundu.

Karşılaşmalarda yaşanılan kritik pozisyonlar üzerinden değerlendirmeler yapan 71 yaşındaki tecrübeli isim, hakemlerle tek tek konuştu.

  • "Karar doğru"
  • Akşam'da yer alan habere göre Uilenberg, Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef de Souza'nın rakibine yaptığı ve tartışma çıkartan pozisyonla ilgili, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etti. Jaap Uilenberg, "Doğru bir karar vermişsin. Pozisyon gereği olan bir müdahale o yüzden sarı kart yeterli, kırmızı olmaz" ifadesini kullandı.

Jaap Uilenberg
Jaap Uilenberg
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