Jahovic'in bacak kasları sosyal medyayı salladı

TFF 1. Lig'deki performansını Süper Lig'e taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe'nin golcüsü Jahovic, ilk yarıya damga vurdu.

Gol krallığında Burak Yılmaz ve Gomis'le birlikte zirvede yer alan Makedon futbolcu bu kez sosyal medyada paylatığı fotoğrafla gündeme geldi.

Salonda yaptığı çalışmalardan görüntülerini, "Sıkı çalışmayla hedefine ulaşırsın" notuyla paylaşan Jahovic'in bacaklarındaki kaslar dikkati çekti.

Adis Jahovic'in paylaşımı binlerce beğeni alırken bazı siyah-beyazlı taraftarlar 30 yaşındaki futbolcu için 'Come to Beşiktaş' çağrılarında bulundu.