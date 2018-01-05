SÜPER LİG

Jahovic'in bacak kasları sosyal medyayı salladı

Süper Lig'de sezonun flaş golcüsü Adis Jahovic, sosyal medya hesabından salonda çalıştığı görüntüyü paylaştı. Makedon futbolcunun bacak kasları dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jahovic bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 16 maçta 14 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Jahovic bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 16 maçta 14 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Fotoğraf: AA

TFF 1. Lig'deki performansını Süper Lig'e taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe'nin golcüsü Jahovic, ilk yarıya damga vurdu.

Gol krallığında Burak Yılmaz ve Gomis'le birlikte zirvede yer alan Makedon futbolcu bu kez sosyal medyada paylatığı fotoğrafla gündeme geldi.

Salonda yaptığı çalışmalardan görüntülerini, "Sıkı çalışmayla hedefine ulaşırsın" notuyla paylaşan Jahovic'in bacaklarındaki kaslar dikkati çekti.

Adis Jahovic'in paylaşımı binlerce beğeni alırken bazı siyah-beyazlı taraftarlar 30 yaşındaki futbolcu için 'Come to Beşiktaş' çağrılarında bulundu.

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