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Jess Thorup: “Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz”

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor’la 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı elde eden Danimarka temsilcisi Kopenhag ülkesine mutlu dönüyor.

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Haber Merkezi İHA
Jess Thorup: “Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz”
Jess Thorup

Temsilcimiz Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kopenhag Teknik Direktörü Thorup, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada “İki maçta da çok iyi oynadık. Rakip takımı sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Bu seviyedeki bir maçta tur atlayarak Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz. Rakibimizin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini biliyorduk, alan daraltarak istediğimiz alabildik. Güzel bir atmosferde oynadık. Karşılaşma sonrasında taraftarlarımız ile sevinç yaşamamız çok güzeldi” dedi.

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