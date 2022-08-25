Jess Thorup: “Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz”

Temsilcimiz Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kopenhag Teknik Direktörü Thorup, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada “İki maçta da çok iyi oynadık. Rakip takımı sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Bu seviyedeki bir maçta tur atlayarak Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz. Rakibimizin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini biliyorduk, alan daraltarak istediğimiz alabildik. Güzel bir atmosferde oynadık. Karşılaşma sonrasında taraftarlarımız ile sevinç yaşamamız çok güzeldi” dedi.