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Jesus'tan rakibe göre duran top setleri

Maçlarda her duran topu planlı şekilde kullanan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, rakibe ve maça göre duran top setleri çiziyor ve idmanlarda futbolculara bu organizasyona göre çalışmalar yaptırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesustan rakibe göre duran top setleri
Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe’de duran toplar planlı şekilde kullanılıyor. Teknik heyet, rakibe ve maça göre duran top setleri çiziyor ve antrenmanlarda duran top çalışmaları yapılıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, taktik antrenmanlarda futbolculara çok fazla duran top organizasyonları yaptırıyor. Portekizli teknik adam, oyunculara korner, serbest vuruş ve taç atışlarından duran top organizasyonları çalıştırıyor.

Sarı-lacivertli takım maç günü yapılan idmanlarda duran top organizasyonu üzerine çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe’nin çok farklı duran top organizasyonları üzerine çalışmalar yapması uzun vadede rakiplerin önlem almasını da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Taç atışları korner gibi kullanılıyor

Teknik direktör Jorge Jesus ceza sahasına yakın bölgelerdeki taç atışlarının da artık uzun kullanılmasını istiyor. Bu pozisyonlarda savunmanın 3 stoperi Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres üçlüsü ceza sahasına giriyor ve uzun boylarıyla tehlike oluşturuyor.

Ferdi Kadıoğlu taçları ceza sahasına uzun kullanıyor. Antrenmanlarda da taç atışı organizasyonları yapılırken, taçlar adeta korner gibi kullanılıyor.

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