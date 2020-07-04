SÜPER LİG

Jody Lukoki kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Süper Lig'e sürpriz transfer: Maçı izlemek için stadyuma geldi

Süper Lig'de sürpriz bir transfer gerçekleşti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında tribünde sürpriz bir isim vardı. Ev sahibi ekip transfer döneminin açılmasıyla birlikte Kongolu yıldız futbolcuyu stadına getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lukoki Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

Lukoki Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı kritik Gençlerbirliği maçında sürpriz bir transfere imza attı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde stadyuma gelen Kongolu futbolcu Jody Lukoki yönetimin özel davetlisi olarak karşılaşmayı izledi.

Önceki günlerde transferi konusunda büyük yol katedildiği belirtilen hücum oyuncusunun Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Jody Lukoki kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

  • Jody Lukoki 27 yaşında Kongolu futbolcudur. Hücum bölgesinde forma giyen Lukoki, son olarak Bulgaristan takımı Ludogorets'te forma giymişti. Lukoki kariyerinde 292 resmi maçta 47 gol atarken 43 de asist yapmıştı. Ludogorets'le sözleşmesi sona eren Lukoki'nin bonservisi elinde bulunuyor.

Lukoki son olarak Ludogorets forması giymişti.
Lukoki son olarak Ludogorets forması giymişti.

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