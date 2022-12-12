Spor Johnathan Motley 10-15 gün parkelerden uzak kalacak
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Johnathan Motley 10-15 gün parkelerden uzak kalacak

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Johnathan Motley, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak.

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Haber Merkezi AA
Johnathan Motley 10-15 gün parkelerden uzak kalacak
Johnathan Motley

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'in sakatlığı sebebiyle 10-15 gün parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile oynanan maçta sol baldırından sakatlanan ve tedavisine başlanan Motley'in sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün süreceği aktarıldı.

  • Siteden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir." denildi.
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