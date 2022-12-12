Johnathan Motley 10-15 gün parkelerden uzak kalacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'in sakatlığı sebebiyle 10-15 gün parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile oynanan maçta sol baldırından sakatlanan ve tedavisine başlanan Motley'in sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün süreceği aktarıldı.
- Siteden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir." denildi.
Johnathan Motley’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme.
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Johnathan Motley’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme.