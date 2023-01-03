Jorge Jesus: "Golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım"

Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jorge Jesus mücadeleyi değerlendirdi. Jesus'un açıklamaları şu şekilde:
"Zemin utanç verici"
- "Zor bir maç olacaktı. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, rakibimiz iyi bir takım. İyi oyuncuları var. İkincisi ise zemin utanç vericiydi. İki takım da bu sahada oynamamalı. İkinci yarıda takımım saha koşullarına daha adapte olabildiği için maça döndü."
"Golümüzün iptalini anlamadım"
- "3-1'i de yakaladık aslında. 3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Faul yapıldığı söylendi ama pozisyon temizdi."
"VAR'ı tebrik ederim"
- "Rakibimizin attığı son golde, VAR'ın verdiği karar doğru bir karardı. Rakip forvet, Bright'ı engelliyordu. Bu karar sebebiyle VAR'ı tebrik ediyorum."
"Diğer maçlarla önemi aynı"
- "Bizim için diğer maçlarla aynı. Ne daha fazla puan ediyor, ne daha az puan ediyor. Bu maça da normal bir maç gözüyle bakıyorum. Real Madrid veya Barcelona ile oynasak da aynı gözle bakarım."
Valencia müjdesi
- "Valencia'nın Galatasaray karşısında hazır olacağını düşünüyorum."