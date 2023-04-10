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Spor

Jorge Jesus: Bizim kadar şampiyonluğa inanmıyorlar

Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.

23:15 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.

''Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı''

"Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı.''

''Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz''

''Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.''

''Bizim kadar şampiyonluğa inanmıyorlar''

"Taraftarların, bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum."




#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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