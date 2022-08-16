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Jorge Jesus: Fenerbahçe'nin forvetlerini durduramadılar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından konuşan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa'nın kendilerini durduramadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Fenerbahçenin forvetlerini durduramadılar
Jorge Jesus

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından konuşan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa'nın kendilerini durduramadığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı maç değerlendirmesinde, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maça çok iyi başladık. Tempolu, hızlı ve sert başladık. İlk 15 dakikada bir gol attık, 2 veya 3'ü de atabilirdik. Hedefimiz galibiyetti ve güzel bir galibiyet aldık. Bugün rakibimiz Kasımpaşa, Fenerbahçe forvetlerini durduramadı." ifadelerine yer verdi.

"Arda'nın daha öğreneceği çok şey var"

Jesus, kendisine yöneltilen Arda Güler sorusuna ise, "Arda, genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında, daha öğreneceği çok şey var. Çok gelişecek. Henüz üst seviyede değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek yeteneği var. Bugün de girdikten sonra çok şey göstermeye çalıştı. Bazen bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Ben de ona bunu söyledim, kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kendi futbolunu oyna dedim. İyi başlayamadı ama sonra toparladı ve iki gol attı. Geleceği çok parlak sadece Fenerbahçe'de değil, Türk milli Takımı'nda da aynı şey." şeklinde cevap verdi.

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