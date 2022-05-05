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Jorge Jesus hangi takımı çalıştırmak istediğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki günlerde Portekiz'e giderek görüşmelerde bulunduğu teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Brezilya medyasına konuşan Jesus, sarı lacivertlileri üzen mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus hangi takımı çalıştırmak istediğini açıkladı
Jorge Jesus, Benfica Teknik Direktörü olarak Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

Benfica'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Jorge Jesus'un adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. Başkan Ali Koç'un önceki günlerde Portekiz'e giderek görüştüğü tecrübeli teknik adam Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

UOL Esporte'ye konuşan Jesus, eski takımı Falmengo'ya geri dönmek istediğini söyledi, Jesus, Brezilya'da görev yapan Vitor Pereira için de övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Flamengo'ya geri dönmek istiyorum, evet. Ama bu sadece bana bağlı değil. Ayın 20'sine kadar bekleyebilirim. Ondan sonra yoluma karar vermem gerekiyor."
  • -"Flamengo'da devam etseydim uzun süren bir hegemonya elde edebilirdik. Diğerlerinin çok önündeydik. Pandemi beni çok etkiledi. Kesinlikle beklenmedik ve yıkıcıydı. O yüzden devam etmedim."
  • -"Vitor Pereira'nın Portekiz'deki sonuçlarına bakın. Bir takımın hücumda nasıl oynamasını ve baskıyı nasıl yapacağını iyi bilir. Belki de şuan sahip olduğu oyuncu kadrosuyla sorunları vardır."

Jorge Jesus, önümüzdeki Cumartesi Lizbon'a dönecek ve 20'sinden sonra kariyeriyle ilgili kararını kamuoyuyla paylaşacak.
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