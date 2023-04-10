Jorge Jesus: Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz

''Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.''