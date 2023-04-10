Jorge Jesus: Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz

Jorge Jesus
Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.
''Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı''
"Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı.''
''Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz''
''Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.''
''Bizim kadar şampiyonluğa inanmıyorlar''
"Taraftarların, bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum."