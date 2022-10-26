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Jorge Jesus ile İrfan Can Kahveci arasında güldüren diyalog

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes ile yarın zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "İnanıyorum ki yarınki maçı kazanıp lider olarak çıkabilecek kalitemiz var. Bu gruptan lider çıkmak çok önemli" dedi. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can kahveci, basın toplantısının sonunda teknik direktör Jorge Jesus'a bir soru sordu. Bu soru sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi İHA
Jorge Jesus ile İrfan Can Kahveci arasında güldüren diyalog
İrfan Can Kahveci'nin soru sorduğu an

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, yarın evinde Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Ülker Stadyumu basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Yarın gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Fransa Ligi’nin güçlü takımlarından biri. Geçen yılı 4. tamamladılar. Bu yıl da ligde 4. durumdalar. PSG’nin ardından en çok gol atan ikinci takım. Bu tarz turnuvada tecrübelileri var. Yarın zor maç olacak. En iyi şekilde kalitemizi ortaya koymalıyız. İnanıyorum ki yarınki maçı kazanıp lider olarak çıkabilecek kalitemiz var. Bu gruptan lider çıkmak çok önemli" diye konuştu.

"Hedefimiz gruptan çıkmaktı"

Rennes maçına final olarak bakmadıklarını ifade eden Portekizli teknik direktör, "Kimin birinci, kimin ikinci olacağını belirleyecek. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bu hedefi gerçekleştirdik. Final maçı olarak bakmıyoruz. Grubu tabi 1. sırada bitirmek istiyoruz. Birinci olursanız daha az güçlü takımlarla eşleşmek garanti oluyor. İkinci olursanız Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlarla eşleşiyorsunuz. Finansal olarak da farklar var. Final olarak Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde final oynarsa final gözüyse bakarım" şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumu

Kadıköy’de her maçta harika atmosfer olduğunu vurgulayan Jesus, "Onların stadındaki atmosfer de çok güzeldi. Aynı düşünce ile sahaya çıkıyoruz. Bizim fikrimiz var. Nerede oynarsa oynayalım aynı fikirde sahaya çıkıyoruz. Yarın bu şekilde olacak" açıklamasında bulundu.
Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres’in King’e kıyasla daha ciddi sakatlıkları olduğunu dile getirerek, bu iki futbolcunun önümüzdeki maçlarda olamayacağını belirtti.

"Taraftar 12. oyuncumuz"

İstatistiklerin önemli olduğunu da vurgulayan deneyimli teknik adam, "Özellikle galip geldiğimiz zaman. Evimizde oynadığımız zaman, taraftarlarımızın desteğiyle daha güçlüyüz. Taraftarımız 12. oyuncumuz. Biz de bu özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Evimizde bu kadar güçlü olmayı devam ettirmek istiyoruz. Bizi evimizde güçlü yapan bu faktör var" diyerek sözlerini tamamladı.

  • İrfan Can Kahveci’den Jorge Jesus’a soru
  • Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin basın mensuplarının arasına oturup sorduğı soruya ise Jorge Jesus, "Bu oyuncularım bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Aramızda daha önce planladığımız bire şey değildi. İdmanlarda maçtaki kimin oynayacağı, nasıl oynadığımız belli oluyor. O bu soruyu sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak" diye cevap verdi.
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