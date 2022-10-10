Spor Jesus çılgına döndü Altaya koşan futbolcuları fırçaladı
FUTBOL FUTBOL

Jesus çılgına döndü: Altay'a koşan futbolcuları fırçaladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Karagümrük maçında takımının attığı gol sonrası futbolculara verdiği tepkinin tribün görüntüsü ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusun Karagümrük maçında sinirlendiği anların görüntüsü
Jesus gol sevincinde oyuncularına çok sinirlendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un futbolculara sinirlendiği anlar dikkati çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Attila Szalai ve Gustavo Henrique, 4. golün sevincini kötü bir maç geçiren ve tribünden tepki gören Altay Bayındır'a koşarak yaşadı.

Bunu gören Portekizli çalıştırıcı, golü kutlayan oyuncularına sert bir şekilde tepki gösterdi. Yerinden fırlayan 68 yaşındaki çalıştırıcının oldukça sinirlendiği görüldü.

İşte Jorge Jesus'un çılgına döndüğü o anlar:

Jorge Jesus çılgına döndü: Yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı
SPOR
Jorge Jesus çılgına döndü: Yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı
Kuralı bilmiyorsan öğren!

'Kuralı bilmiyorsan öğren!'

​Beşiktaş Kulübü'nden sert bir açıklama yayınlandı.
Futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı

​Genç oyuncu, 24 yaşında yeşil sahalara veda etti.
VAR kalkıyor mu?

VAR kalkıyor mu?

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı.
İkisini birden istiyor

İkisini birden istiyor

​Galatasaray'da transfer harekatı erken başladı.
'Olağandışı bahis <br>tespit edilecek'

'Olağandışı bahis
tespit edilecek'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin <br>golüne sevindi mi?

Fenerbahçe'nin
golüne sevindi mi?

​Caner Erkin tartışılan görüntüsü hakkında açıklama yaptı.
UEFA'dan görev

UEFA'dan görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic-Leipzig maçını yönetecek.
Trabzonspor'da <br>'sarı' alarm

Trabzonspor'da
'sarı' alarm

​Üç futbolcu kart görürse Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da <br>3 büyük hedef

Galatasaray'da
3 büyük hedef

Sarı-kırmızılı kulüp aşamalı bir plan hazırladı.
Kadıköy'de gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
Zafer korkusuzların!

Zafer korkusuzların!

Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
'Bizim maçlarda <br>kullanılmasın'

'Bizim maçlarda
kullanılmasın'

​Giresunspor'dan dikkati çeken VAR çıkışı.
'Hakem yok <br>VAR nerede?'

'Hakem yok
VAR nerede?'

​Süper Lig maçında tartışma çıkaran penaltı kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.