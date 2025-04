Jose Morais: Kazanmak için sahaya çıkacağız

"Onların gösterdiği adanmışlık bu karakterle birleşince ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Bu oyuncularımın eseri. Antrenmanlarda ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla her oyuncu şans bulabilir ve her oyuncumun elinden geleni yapacağını biliyorum. Şu anda şanslıyız ki ciddi sakatlığı olan oyuncumuz yok. Bu da bizim için iyi durum, her oyuncum sağlıklı ve oynayabilecek düzeyde. Antalyaspor ile karşılaşmak benim için özel bir duygu. Orada güzel anılarım var, taraftar ve camiayla güçlü anılarım var. Antalyaspor'un almış olduğu sonuçlardan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi bir yolda gidiyorlar ama bu bir rekabet. Biz Süper Lig'de her maçta mücadele etmek için varız. Antalyaspor karşısında da elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız."