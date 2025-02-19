Jose Morais'ten Beşiktaş yorumu: 'Muhtemelen buraya...'

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'i deplasmanda tek golle yenip, düşme hattındaki rakipleri Hatayspor ve Adana Demirspor'la üst üste oynayacağı hayati öneme sahip maçlara hazırlanan Bodrum FK, çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.





Teknik direktör Jose Morais yönetimindeki ilk iki haftayı 4 puanla geçerken, 7 maçlık galibiyet hasretine de son veren yeşil-beyazlılar, cuma günü Hatayspor önünde iç sahada taraftar avantajını kullanarak galibiyetleri seri haline getirmeyi istiyor.





Hatayspor mücadelesi öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Topa sahip olmadığımızda yapmamız gereken şey savunma yapmak. Topa sahip olduğumuz zaman da ön tarafta daha etkin nasıl olabiliriz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan şey topa sahip olmadığımızda takım halinde senkronizasyonu birlikte yürütüp savunma halinde adımlamalarımızı birlikte yapmamız lazım" dedi.





'Buraya kazanmak için gelecek'

"Baktığımız zaman karşımızdaki takımın ben şu an puan sıralamasında hangi durumda olduğuyla çok ilgilenmek istemiyorum. Çünkü onlar da masanın diğer tarafındaki bir rakip. Onlar da muhtemelen buraya kazanmak için gelecek. Onlar da tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Bu açıdan kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da her şeylerini verecek."





'Taraftarımız için en iyisini istiyoruz'

"Antrenmanlarımızı yapıp maça nasıl hazırlanırız kafamızda bunu tasarlıyoruz. Aç olmamız lazım, rakibimize saygılı olmamız lazım, kazanmak için oynamamız lazım, olayın özü bu. Taraftarımız için en iyisini istiyoruz. Bizi desteklemeye ve yanımızda olmaya devam edin. Sahada olanları göreceksiniz, bizi aynı tutku ve arzuyla desteklemeye devam etsinler, biz taraftar için savaşacağız" diye konuştu.





Ekibinde bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski yıldız Hugo Almeida da bulunan Morais, uzun yıllar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı.



















